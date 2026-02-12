Retiran pérgolas en Benito Juárez por apropiarse de vía pública

En calles de la alcaldía Benito Juárez se implementó un operativo para retirar pérgolas que invadían el arroyo vehicular, además de que impedían el libre tránsito peatonal.

Personal del área de Vía Pública retiró cinco estructuras metálicas en Parroquia 201 local 3, Parroquia 306, en la colonia Actipan y en Parroquia 306 esquina con Nicolás San Juan 1565, en la colonia Del Valle Sur.

Estas acciones forman parte de la estrategia de orden y recuperación del espacio público en la demarcación, destacó el alcalde Luis Mendoza, quien aseguró que su gobierno mantendrá acciones que garanticen calles ordenadas, seguras y accesibles para todas y todos.

El programa se replicará en otras colonias de la demarcación Foto: Especial

“La vía pública es de las y los vecinos. Nuestro compromiso es mantener el orden y priorizar siempre la seguridad peatonal, especialmente en zonas de alta movilidad, como nuestras áreas hospitalarias”, afirmó.

El programa se replicará en otras colonias de la demarcación, adelantaron autoridades de la Benito Juárez, en un comunicado.

