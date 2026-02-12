Ordenan transparentar resultados por contaminación en pozo Alfonso XIII

A casi dos años de la detección del problema de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a autoridades capitalinas, transparentar los resultados de las pruebas realizadas en el pozo Alfonso XIII, que fue clausurado por irregularidades en la calidad del líquido.

El juzgador resolvió a favor de habitantes de la colonia Del Valle, representados por la firma Ledesma & Rodríguez Rivero, quienes exigían información clara sobre las causas reales de la contaminación del agua proveniente del pozo y que se distribuía en la zona norponiente de la alcaldía.

De acuerdo con el fallo, derivado del Amparo Indirecto 694/2024, ordena a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y a la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), entregar la información relacionada con los análisis de laboratorio derivados de las muestras recolectadas en el pozo Alfonso XIII.

Garantía de abastecer agua apta

Asimismo, se deberá entregar toda la documentación disponible sobre la calidad real del agua distribuida en Benito Juárez, en respuesta a la incertidumbre que ha persistido entre los habitantes desde que se detectó el problema.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La resolución judicial establece además que el gobierno capitalino deberá garantizar que el agua suministrada “sea potable y apta para el consumo humano”.

La medida deberá ir acompañada con “la implementación de acciones de remediación y salubridad en la infraestructura hidráulica, particularmente en los sistemas de almacenamiento y, en caso necesario, en las redes internas de los domicilios afectados”, establece el fallo judicial.

Empresa originó contaminación

A finales de marzo del 2024, más de 80 colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron la llegada de agua de la red con olor a combustible y “aceitosa”, que provocó afecciones de salud a decenas de vecinos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

El 16 de mayo del año pasado, las autoridades confirmaron que la sustancia contaminante se trataba de diésel degradado, hallado a 110 metros de profundidad en el Pozo Alfonso XIII, ubicado en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Fue hasta el 7 de noviembre cuando la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, reveló que el aceite degradado provenía de empresas asentadas en la zona hace más de 40 años.

*DRR*