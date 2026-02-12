Capturan a pareja de santeros por asaltar a hombre en Álvaro Obregón

Dos santeros fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón por asaltar a un hombre y darse a la fuga a bordo de un vehículo, tras su captura y búsqueda en los registros policíacos, se supo que ambos cuentan con antecedentes penales y estuvieron en prisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la captura del hombre y la mujer ocurrió luego de que la víctima solicitó ayuda a una patrulla.

“Los oficiales realizaban patrullajes preventivos en la avenida México 68 y la calle Jacarandas, en la colonia Lomas de los Cedros, cuando un hombre de 25 años de edad les solicitó su apoyo y refirió que, al caminar por la calle, un vehículo color rojo se le acercó, posteriormente descendieron dos personas que lo amenazaron y lo despojaron de sus pertenencias para después darse a la fuga”.

Solicita apoyo del C2

El hombre les proporcionó a los oficiales las características físicas de los asaltantes, así como la dirección por la que se alejaron, así que los policías solicitaron que por medio del Centro de Comando y Control (C2) Poniente se diera seguimiento con las cámaras para ubicar su paradero.

Foto: SSC

Los sujetos fueron ubicados cuando circulaban por la misma avenida México 68, en su cruce con la calle Tulipanes, fue así como los agentes llegaron al sitio y les ordenaron detener la marcha del automóvil.

“Tras interceptar a los probables responsables, a quienes les realizaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial y les hallaron la cantidad de dinero en efectivo que el afectado reconoció como suyo”.

Capturados cuentan con antecedentes

Como los elementos de la SSC les hallaron el dinero que robaron a la víctima, se procedió con la detención de la mujer de 25 años y del hombre de 27 años de edad, les informaron sus derechos y junto con el dinero robado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

Al hacer un cruce de información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana supo que la joven tiene un ingreso al Sistema Penitenciario por robo agravado calificado en pandilla y robo a transeúnte con violencia en la vía pública en 2021.

Mientras que su acompañante tiene cuatro ingresos, ya que fue acusado de los delitos de violencia familiar en 2022, robo agravado calificado en pandilla en 2021, robo calificado en 2020 y portación de arma de fuego y cartuchos en 2021.

*DRR*