Activan contingencia ambiental en Valle de México por concentración de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activo la contingencia ambiental para este jueves 12 de febrero de 2026, ya que se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Además, la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico el cual contribuyó a la concentración de contaminantes, al provocar fuerte estabilidad atmosférica, escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar.

“Por lo anterior y con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, se activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes”.

Será hasta las 20:00 horas cuando se tenga el próximo reporte para saber si la contingencia continúa o se levanta.

Las autoridades ambientales recomendaron a la población evitar exponerse a los picos de contaminación, los cuales se ubican entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00

*DRR*