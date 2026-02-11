Recuperación del espacio público: Permiso para pérgolas en la CDMX “ya pasó”

La figura que permite a restaurantes y cafeterías colocar enseres, como mesas, pérgolas y terrazas en la vía pública se permitió en tiempos de la pandemia de covid-19, sin embargo, “eso ya pasó”, dijo ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por ello, aseguró, instruirá a las alcaldías a que actúen y recuperen el espacio público.

El domingo Excélsior publicó que organizaciones vecinales temen que Lomas de Chapultepec termine convirtiéndose en otro Polanco, donde los restaurantes y comercios se han extendido a la vía pública exponencialmente.

Hay que dejarle el espacio a la población: Brugada

Consultada ayer sobre que el reglamento del programa Ciudad al Aire Libre y la Ley de Establecimientos Mercantiles permiten la colocación de esos enseres, previa solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Brugada señaló: “Se permitió en algún tiempo, por razones después de la pandemia que había que promover más la economía, pero ahora tenemos que dejarle el espacio a la población.

Lo más importante es ver los momentos en los que se está, y no se puede permitir que los establecimientos mercantiles crezcan en las calles, impidiendo el paso a los peatones, a los vecinos”.

Jefa de gobierno hace llamado a las alcaldías

Brugada hizo además un llamado a las alcaldías, “para que revisen esta situación”, al asegurar que “las alcaldías regulan lo que sucede en el espacio público y sobre los establecimientos mercantiles”.

También señaló que, además de Polanco, el problema de apropiación del espacio público por parte de restaurantes y establecimientos de comida afecta a diversos corredores comerciales, como Roma-Condesa, en Cuauhtémoc; Del Valle, en Benito Juárez, y el Centro Histórico de Coyoacán, afectando el desplazamiento de peatones, que deben sortear mesas y pérgolas, así como a la movilidad.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno dijo que la Secretaría de Gobierno “podrá apoyar a las alcaldías para la recuperación de los espacios”.

Finalmente, adelantó que el lunes se llevará a cabo la primera sesión de cabildo de este año, en la que se atenderá el tema con los 16 alcaldes y alcaldesas de la ciudad.

*mcam