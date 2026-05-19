Otra vez hay mega fuga de agua en Xochimilco, CDMX

Apenas el pasado viernes 15 de mayo hubo una mega fuga de agua en la colonia San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes en la alcaldía Xochimilco, fueron solo 4 días de tranquilidad y HOY 19 de mayo se volvió a reventar la tubería y ya se desperdician miles de litros de agua, dijeron los colonos.

Xochimilco inundado Especial

Bomberos de la Ciudad de México han llegado a la zona para tratar de frenar la fuga y se espera el arribo de personal de la Segiagua y Protección Civil para apoyar en las labres.

Hace 4 días la ‘repararon’

El viernes pasado la alcaldía Xochimilco reportó que ya se encontraba bajo control la mega fuga de agua potable que provocó inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos.

Xochimilco inundado Especial

La demarcación detalló en aquella ocasión que luego de los hechos registrados en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia acudió a atender la situación.

El viernes se dijo que todo comenzó porque una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital, colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos. Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.

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