Otra vez hay mega fuga de agua en Xochimilco, CDMX
Vecinos de la colonia San Francisco Tlalnepantla en la alcaldía Xochimilco señalaron que de nuevo miles de litros de agua se desperdiciaban en la zona.
Apenas el pasado viernes 15 de mayo hubo una mega fuga de agua en la colonia San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes en la alcaldía Xochimilco, fueron solo 4 días de tranquilidad y HOY 19 de mayo se volvió a reventar la tubería y ya se desperdician miles de litros de agua, dijeron los colonos.
Bomberos de la Ciudad de México han llegado a la zona para tratar de frenar la fuga y se espera el arribo de personal de la Segiagua y Protección Civil para apoyar en las labres.
Hace 4 días la ‘repararon’
El viernes pasado la alcaldía Xochimilco reportó que ya se encontraba bajo control la mega fuga de agua potable que provocó inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos.
La demarcación detalló en aquella ocasión que luego de los hechos registrados en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia acudió a atender la situación.
El viernes se dijo que todo comenzó porque una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital, colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos. Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.
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