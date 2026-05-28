Pasajeros AICM se acostumbran a usar bahías para taxis de aplicación

Tras la manifestación del pasado 11 de marzo, en las terminales uno y dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por parte de taxistas concesionados en contra de los taxis por aplicación, que realizaban ascenso de pasaje dentro de la zona, el gobierno federal construyó dos bahías de ascenso y descenso en ambas terminales.

La bahía de ascenso de la Terminal 1 se ubica a un costado de la entrada del Metro Terminal Aérea, sobre el Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo a ocho minutos caminando de la zona de llegadas.

Los espacios se encuentran delimitado por paredes enrejadas, señalamientos de ascenso y descenso de pasaje, letreros que prohíbe el comercio ambulante y en el piso las flechas que indican es sentido peatonal.

Foto: José Antonio García | Excélsior

La bahía mide aproximadamente 15 metros de largo y caben tres vehículos a la vez. El tiempo promedio que tarda un automóvil en la bahía es de ocho minutos, con personas discapacitadas o de la tercera edad, puede aumentar a 10 minutos

El trayecto que conecta con la zona de llegadas de la terminal uno cuenta con luminarias.

-¿Cómo quedaron las bahías?

-De momento están bien, porque adentro ya no nos están molestando los policías, pero si ven es un cachito, nada más entra un carro y 20 que están atrás va a ser un caos, yo digo que tienen que ampliar más-, dijo Julio Bernal, conductor de taxi.

-¿Siguen entrando taxis?

-Por eso estoy aquí, porque no quiero problemas, sí he visto compañeros que se arriesgan- dijo Alejandro Flores, otro conductor de taxi.

En cuanto a la bahía de la Terminal 2, ya se encuentra dando servicio, pero los trabajos aún no concluyen Foto: José Antonio García | Excélsior

Gabriel y Raúl González, turistas de Monterrey, celebraron que los pasajeros que no deben caminar más de cinco minutos para poder abordar las unidades y lo ven como una buena opción.

Se nos hace una buena idea que tuvieran este espacio, está chiquito caben tres carros, pero se nos hace bien que no tienes que salir directamente a la calle para ascender al vehículo. Estaría bueno que hubiera un policía aquí”.

Foto: José Antonio García | Excélsior

En cuanto a la bahía de la Terminal 2, ya se encuentra dando servicio, pero los trabajos aún no concluyen, se realizan trabajos de soldadura en la estructura metálica, se están colocando bancas

Aunque la vía de conexión peatonal con la terminal dos sí funciona. Esta bahía se ubica sobre el Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, frente a la puerta de acceso vehicular de la Terminal 2.