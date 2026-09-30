La alcaldesa Lourdes Paz consolida estrategia de salud e inclusión con donaciones del INR

Para fortalecer la atención integral y promover el bienestar de las personas con discapacidad en la demarcación, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, recibió en calidad de donación un Audiómetro Móvil por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" (INR LGII). La entrega de esta herramienta especializada permitirá ampliar la capacidad de la Clínica del Pueblo y realizar hasta 2 mil estudios auditivos anuales a la población local.

Al respecto, la alcaldesa Lourdes Paz destacó el impacto directo de estas acciones en las familias de la zona, señalando que “es muy importante recibir este Audiómetro Móvil, que se suma a las cerca de 600 donaciones de aparatos auditivos que han hecho llegar y que se han entregado en el territorio”.

Esta donación se enmarca en una estrategia coordinada con la Beneficencia Pública para mejorar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad en Iztacalco. Mediante estas acciones conjuntas, se han concretado tres entregas de apoyo que beneficiaron directamente a 649 personas. De esta cifra, un total de 578 habitantes recibieron auxiliares auditivos, divididos en tres etapas de 185, 180 y 213 apoyos respectivamente.

Aunado a los dispositivos de audición, el gobierno territorial canalizó 71 ayudas técnicas enfocadas en favorecer la vida cotidiana de los vecinos. Este paquete incluyó 50 sillas de ruedas, ocho bastones de un punto, cuatro bastones de cuatro puntos, dos pares de muletas, tres andaderas, dos sillas para parálisis y dos sillas de baño.

Con estas acciones, la administración de Lourdes Paz, busca consolidar una política de inclusión y desarrollo. El objetivo planteado por la administración es reestructurar los esquemas de bienestar social en la demarcación.