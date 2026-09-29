Denuncian acoso sexual de docentes y administrativos contra alumnas de Bachilleres 3

Por presuntos actos de acoso y abuso sexual de docentes y personal administrativo, esta mañana, estudiantes del Colegio de Bachilleres 3 se manifestaron frente a su plantel educativo y realizaron un bloqueo vial en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

Los inconformes, apoyados por integrantes del colectivo “Las Tonantzin”, denunciaron que al menos se tienen cinco casos de acoso y uno de abuso sexual en el interior del plantel y, hasta el momento, la directiva del plantel no ha tomado cartas en el asunto.

Excélsior / Julio Cajero

“Exigimos la destitución del director Víctor Hugo Chávez, porque son cinco casos que se registran de alumnas con delitos sexuales, no es posible que en un colegio esté pasando eso”, mencionó Montserrat Durán, dirigente del colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Por su parte, algunas de las estudiantes afectadas refirieron que maestros del plantel las acosan sexualmente por su forma de vestir y les mandan constantemente mensajes en sus redes sociales.

Excélsior / Julio Cajero

“Tuve un problema con el maestro Víctor de Humanidades, él me mandaba mensajes en mi Instagram diciendo que estaba guapa y una que otra vez me llegó a decir comentarios morbosos diciendo que se iba a coger a mi mamá y me daba a entender que la tenía grande”, dijo de manera anónima una de las menores de edad afectadas.

Por la protesta y como medida de presión, los estudiantes mantienen bloqueada la circulación vehicular del Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en espera de que salga la comisión que ya fue recibida por autoridades del plantel.

Excélsior / Julio Cajero

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen cortes viales para salvaguardar la integridad de los estudiantes y canalizar a los automovilistas por vialidades alternas.