En el marco de la 146 Acción Global por Ayotzinapa, organizaciones sociales, colectivos y estudiantes participaron en una movilización para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, es decir, hace 146 meses.

El contingente se concentró en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, desde donde partió en dirección al Hemiciclo a Juárez, acompañado por diversas organizaciones sociales que se sumaron a la movilización en respaldo a los estudiantes y sus familias.

Durante el recorrido, al llegar a la altura del antimonumento por los 43 normalistas, los manifestantes realizaron una parada para llevar a cabo el tradicional pase de lista de los jóvenes desaparecidos.

En este punto, a través de consignas y pronunciamientos, reiteraron su exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos, al tiempo que reclamaron que el caso no quede en el olvido.

Posteriormente, la marcha continuó sobre avenida Juárez hasta llegar al Hemiciclo a Juárez, donde se realizó un mitin con la participación de representantes de las organizaciones y colectivos asistentes, dando por concluida la jornada de protesta.

Durante el desarrollo de la movilización no se reportaron actos de vandalismo ni incidentes mayores. La marcha transcurrió de manera pacífica y con normalidad.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron los cortes a la circulación y las adecuaciones viales correspondientes para permitir el paso de los contingentes y reducir las afectaciones a los automovilistas.