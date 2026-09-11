Prevalecen acuerdos reparatorios a un año del pipazo en Puente de la Concordia

Un día después del primer aniversario de la tragedia del Puente de la concordia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que ha dado seguimiento puntual a lo ocurrido, asimismo que ha impulsado procesos de mediación para procurar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.

A través de redes sociales, la fiscalía capitalina informó sobre las investigaciones realizadas durante este último año, también se precisó que aquel 10 de septiembre de 2025 causó la muerte de 31 personas, mientras que 69 más resultaron lesionados.

Se detalló que se integraron 270 dictámenes periciales de 16 especialidades para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos, así como para sustentar las probables responsabilidades.

Foto: Héctor López | Excélsior

De acuerdo con la investigación de la FGJ, el conductor perdió el control del vehículo y la unidad impactó un bloque de contención, lo que provocó la volcadura. Esto dañó el tanque y el gas se liberó en segundos, lo que provocó el incendio.

Con base en estos resultados, se impulsaron los procesos de mediación entre las víctimas y la empresa operadora.

La Fiscalía General de Justicia detalló que la empresa asumió compromisos de reparación del daño, además de alcanzar acuerdos con acompañamiento jurídico y respeto a la decisión de cada víctima.

Foto: Héctor López | Excélsior

Mientras que en 99 de 100 casos de víctimas que perdieron vida o que resultaron lesionadas, se concretó la reparación de daño.

En el caso de la empresa operadora, hasta el momento ha pagado más de 471 millones de pesos.