Auto es embestido por tren al norte de CDMX ¡Conductor sobrevivió de milagro!

El fuerte accidente se registró en el cruce de F.F.C.C. Hidalgo y Circuito Interior (Río Consulado), colonia 7 de noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Por: Carlos Joaquín, Blanca Betán

Una fuerte movilización de unidades de emergencia se registró la mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 en el cruce de F.F.C.C. Hidalgo y Circuito Interior (Río Consulado), colonia 7 de noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

De acuerdo a los primeros informes, el automovilista de cerca de 60 años, dio una vuelta prohibida y trató de ganarle el paso al tren pero terminó siendo embestido, minutos después llegaron unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y personal del cuerpo de bomberos para laborar en liberar al conductor que quedó prensado entre los restos del vehículo.

Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, el accidente ocasionó problemas viales en el cruce de carriles laterales de Río Consulado y F.F.C.C. Hidalgo.

Evita accidentes con trenes así:

Antes de llegar al cruce

Reduce la velocidad, aunque no veas el tren.

Quita distracciones: nada de celular, música alta o audífonos.

Ubica la señalización: cruces con “X”, luces rojas o campanas indican prioridad absoluta del tren.

Un tráiler de doble remolque no hizo alto registrándose el encontronazo.

En el cruce

Alto total si hay luces rojas, campana o pluma baja.

Mira a ambos lados y escucha; algunos trenes llegan sin hacer mucho ruido.

Nunca intentes “ganarle” al tren: frena mucho menos de lo que crees.

No cruces si no hay espacio del otro lado (evita quedarte sobre las vías).

A pie o en bici

Cruza solo por pasos habilitados.

No camines entre vagones detenidos; pueden moverse sin aviso.

Empuja la bici y cruza perpendicularmente para no resbalar con los rieles.

Condiciones de riesgo

Lluvia o noche: visibilidad y frenado empeoran; extrema precaución.

Tráfico pesado: paciencia. El tren siempre tiene prioridad.

Si te quedas atorado

Baja del vehículo de inmediato y aléjate en diagonal respecto a las vías.

Pide ayuda a autoridades cercanas si las hay; tu seguridad va primero.

Idea clave: en cruces ferroviarios, la prisa es el peor enemigo. Detenerte 30 segundos puede salvarte la vida.

