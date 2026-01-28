Auto es embestido por tren al norte de CDMX ¡Conductor sobrevivió de milagro!

Una fuerte movilización de unidades de emergencia se registró la mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 en el cruce de F.F.C.C. Hidalgo y Circuito Interior (Río Consulado), colonia 7 de noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

De acuerdo a los primeros informes, el automovilista de cerca de 60 años, dio una vuelta prohibida y trató de ganarle el paso al tren pero terminó siendo embestido, minutos después llegaron unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y personal del cuerpo de bomberos para laborar en liberar al conductor que quedó prensado entre los restos del vehículo.

Accidente en CDMX Especial

Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, el accidente ocasionó problemas viales en el cruce de carriles laterales de Río Consulado y F.F.C.C. Hidalgo.

Evita accidentes con trenes así:

Antes de llegar al cruce

Reduce la velocidad, aunque no veas el tren.

Quita distracciones: nada de celular, música alta o audífonos.

Ubica la señalización: cruces con “X”, luces rojas o campanas indican prioridad absoluta del tren.

Un tráiler de doble remolque no hizo alto registrándose el encontronazo. Foto: Especial

En el cruce

Alto total si hay luces rojas, campana o pluma baja.

Mira a ambos lados y escucha; algunos trenes llegan sin hacer mucho ruido.

Nunca intentes “ganarle” al tren: frena mucho menos de lo que crees.

No cruces si no hay espacio del otro lado (evita quedarte sobre las vías).

A pie o en bici

Cruza solo por pasos habilitados.

No camines entre vagones detenidos; pueden moverse sin aviso.

Empuja la bici y cruza perpendicularmente para no resbalar con los rieles.

Condiciones de riesgo

Lluvia o noche: visibilidad y frenado empeoran; extrema precaución.

Tráfico pesado: paciencia. El tren siempre tiene prioridad.

Si te quedas atorado

Baja del vehículo de inmediato y aléjate en diagonal respecto a las vías.

Pide ayuda a autoridades cercanas si las hay; tu seguridad va primero.

Idea clave: en cruces ferroviarios, la prisa es el peor enemigo. Detenerte 30 segundos puede salvarte la vida.

*bb