Cae en CDMX hombre buscado desde 2003 por abuso sexual en Puebla

Tras permanecer prófugo durante más de dos décadas, un hombre acusado de abuso sexual, ocurrido en 2003 en Puebla, fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ubicaron al sospechoso, identificado como David Montalvo Quizaman, en la esquina de Guillermo Prieto y Congreso de la Unión, en la colonia Jamaica, luego de trabajos de investigación que indicaban que frecuentaba los alrededores del tradicional Mercado de Jamaica.

Abuso se cometió en Tehuacán

Los delitos por los que se le busca ocurrieron en 2003 en la ciudad de Tehuacán.

Según la indagatoria, el ahora detenido se encontraba en la vivienda de su hermana y, aprovechando que ella no estaba en el lugar, habría abusado de uno de sus sobrinos, identificado con las iniciales U.M.O., frente a otro menor de siete años.

Cuando la madre regresó al domicilio, los niños le relataron lo ocurrido, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Sin embargo, cuando los agentes investigadores acudieron a detener al presunto agresor, éste ya había huido, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión que permaneció vigente durante más de 20 años.

Traslado a instalaciones de la FGJ

Con los datos de ubicación del sujeto, este sábado elementos de la PDI montaron una vigilancia en la zona del Mercado de Jamaica, en la Venustiano Carranza, hasta que detectaron a un hombre que coincidía con las características físicas del requerido.

Al acercarse e identificarse como policías de investigación, le solicitaron sus datos.

El sujeto dijo llamarse “David Dávalos Quizaman”, momento en el que los agentes le informaron que contaba con una orden de aprehensión vigente.

Tras leerle sus derechos, el sujeto fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía capitalina, conocidas como el “Búnker”, ubicadas en la colonia Doctores, para su certificación, que permitirá iniciar con el proceso legal correspondiente, para ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere y responda por los hechos que se le imputan.

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