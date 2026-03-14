Detienen a integrante de célula delictiva dedicada al robo de relojes de lujo

Un hombre de origen venezolano, presuntamente vinculado con una banda dedicada al robo de relojes de alta gama, fue detenido por policías capitalinos en calles de la alcaldía Benito Juárez, tras asegurarle cerca de 200 dosis de distintas drogas mientras circulaba por calles de la colonia Santa María Nonoalco.

La captura se dio durante trabajos de investigación que realizaban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para combatir delitos de alto impacto en la zona.

Los agentes patrullaban el cruce de las calles Sebastián del Piombo y Juan Augusto Ingres cuando detectaron a un hombre dentro de un vehículo que manipulaba una bolsa con varias bolsitas de plástico, similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos.

Ante la sospecha de que se trataba de una posible actividad delictiva, los uniformados realizaron una revisión preventiva. En el automóvil localizaron 91 bolsitas con marihuana, 71 dosis de cocaína en piedra y 32 bolsitas con cristal, además de un teléfono celular.

El hombre, de 51 años, fue detenido y trasladado junto con la droga asegurada y el vehículo ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Tras el cruce de información, se comprobó que el sujeto estaría identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia que tiene su zona de operación en la alcaldía Benito Juárez y que se dedica, tanto al narcomenudeo, como al robo de relojes de marcas exclusivas, que posteriormente son revendidos en el mercado negro.

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