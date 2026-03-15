¿XV años en puerta? Empresarios del centro organizan pasarelas en alcaldías de CDMX

Empresarios del Centro Histórico comenzaron a organizar pasarelas en diferentes alcaldías para mostrar sus vestidos de fiesta a los vecinos que tengan en puerta alguna ceremonia importante.

El objetivo es incentivar las ventas del sector que desde la pandemia de Covid-19 sufrió pérdidas de hasta 60 por ciento. Además, para facilitar a los vecinos la toma de decisiones al momento de adquirir este tipo de productos.

Las llamadas Pasarelas de Vestidos de XV Años en las Alcaldías incluyen muestras de los vestidos de quinceañera, ramos, invitaciones, vals, coreografías, video y fotografía.

Estos eventos ofrecen un amplio abanico de opciones, modelos y estilos que entusiasman a las jóvenes que sueñan con vivir una inolvidable celebración de XV años”, indicaron en un comunicado.

Las llamadas “Pasarelas de Vestidos de XV Años en las Alcaldías” incluyen muestras de los vestidos de quinceañera, ramos, invitaciones, vals, coreografías, video y fotografía. Especial

Verónica Velasco, representante de un centenar de establecimientos mercantiles del Centro Histórico especializados en ceremonias sociales, consideró que es fundamental que todo el gremio vinculado con las celebraciones (salones de fiesta, imprentas de invitaciones y recuerdos, estudios de fotografía y video, servicios de alimentos y bebidas, así como grupos musicales y sonidos) se organice para reactivar el sector con propuestas innovadoras que recuperen el espíritu festivo que caracteriza a las familias mexicanas.

Iniciativas como esta pueden recuperar la ventas en el sector en más del 20 por ciento en este año, indicó Gerardo Cleto López, del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar.

Para enfrentar el desafío de una economía que se está caracterizando por el bajo consumo y sobre todo empezar a reactivar un mercado que está siendo invadido por el comercio chino”, expresó.

Este fin de semana, la pasarela se desarrolló en el salón de usos múltiples de la alcaldía Álvaro Obregón. La empresa Show Time, dirigida por Roberto Palacios, presentó en el escenario una espectacular exhibición de coreografías, vestuarios y música para el tradicional vals y los shows que suelen ser el corazón de las fiestas de XV años.

Durante la pasarela se exhibieron cerca de medio centenar de vestidos de diferentes diseñadores del Centro Histórico. Especial

Juana Vargas Ayala, de la firma Moda Vargas, dedicada desde hace 35 años al diseño de vestidos para quinceañeras, comentó que este tipo de exposiciones reaviva el entusiasmo de las familias.

Tras la pandemia, las ventas del sector llegaron a caer hasta en un 60 por ciento, lo que llevó a muchos artesanos, costureras y comerciantes a buscar otras fuentes de ingreso, poniendo en riesgo una tradición profundamente arraigada en nuestra cultura”, lamentó.

Durante la pasarela se exhibieron cerca de medio centenar de vestidos de diferentes diseñadores del Centro Histórico.

“Sabemos que el panorama del país puede ser complicado, pero a lo largo de nuestra historia la alegría y el optimismo siempre nos han ayudado a salir adelante. A veces se piensa que nuestro gremio es un negocio superfluo, pero no es así: las familias se unen para organizar la fiesta, los padres acompañan a sus hijas y muchas veces descubren juntos sus sueños y aspiraciones. Con esfuerzo, ahorro y cariño se logran metas que fortalecen la convivencia y el amor familiar”, expresó Velasco.

fdm