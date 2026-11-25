Un joven de apenas 18 años de edad fue sorprendido por policías capitalinos mientras caminaba por calles de la alcaldía Iztapalapa, llevaba dos cocodrilos de pantano y una culebra verde áspera.

Los hechos fueron registrados en el cruce de Eje 4 Sur San Rafael Atlixco y la calle Plaza del Carmen, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, los policías realizaban su habitual recorrido de vigilancia, en ese momento se percataron de que un joven manipulaba de manera extraña una caja de cartón.

El detenido Especial

Su comportamiento llamó aún más la atención de los uniformados cuando, al verlos, trató de evadirlos, por lo que decidieron acercarse y revisar lo que llevaba.

Al abrir la caja, los policías se encontraron con dos cocodrilos de pantano, mientras que en un envase de plástico el joven transportaba una culebra verde áspera.

Como no pudo acreditar la procedencia legal de ninguno de los tres animales, fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Los tres reptiles quedaron en manos del personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y fueron llevados a sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco.