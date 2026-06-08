¿Atrapado en el tráfico por la CNTE? SSC recomienda alternativas viales

Ante las movilizaciones de este lunes por parte de organizaciones de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar varias vías alternas.

Respecto al punto de concentración en avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez. Las alternativas que se recomiendan son Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

En cuanto a la concentración en avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Las alternativas son el Eje 3 Sur y Eje 2 Sur.

En lo que se refiere al punto de concentración en avenida Morelos #16, colonia Centro. Se sugiere usar como alternativa la Avenida México - Tenochtitlán.

Y en relación al punto de concentración en Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan. Las alternativas sugeridas son la avenida de los Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur.

Los integrantes de la Coordinadora realizan ya protestas en diversos medios de comunicación de la Ciudad de México Especial IA / Fernando Dávila

CNTE lleva protestas a medios de comunicación

De acuerdo a los reportes de este lunes 8 de junio, los integrantes de la Coordinadora realizan ya protestas en diversos medios de comunicación de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para ampliar la difusión de sus demandas y presionar al gobierno federal para retomar el diálogo.

La decisión fue acordada durante la Asamblea Nacional Representativa celebrada durante la madrugada, donde el magisterio disidente definió llevar a cabo acciones informativas en televisoras y otros espacios mediáticos para exponer los motivos de su movimiento.

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejoras en las condiciones laborales y el cese de descuentos a los docentes que participan en las movilizaciones.

Las acciones forman parte de la jornada de protestas que mantiene el gremio desde el inicio de su huelga nacional.