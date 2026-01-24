Ataque armado en Santa María la Ribera deja dos personas muertas

La noche de este sábado se registró un ataque directo con arma de fuego en calles de la colonia Santa María la Ribera, donde dos personas fueron asesinadas. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Ribera de San Cosme y la calle Nogal, lugar en el que quedaron los cuerpos de las víctimas.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició un operativo de búsqueda de los responsables. A través del análisis de las cámaras de videovigilancia se observó que los agresores ingresaron a una unidad habitacional en el perímetro de la colonia Tlatelolco, lo que derivó en una persecución.

Durante la huida, uno de los presuntos responsables disparó contra los policías. Ante la agresión, los elementos repelieron el ataque y lograron controlar la situación.

Detenidos por balacera en Santa María la Ribera

La SSC informó que tres sujetos fueron detenidos. Dos de ellos quedaron bajo custodia tras la persecución, mientras que el tercero, quien portaba un arma corta y resultó herido durante el enfrentamiento, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada bajo vigilancia policial.

En el lugar también se aseguró una motocicleta que habría sido utilizada por los agresores.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en la zona centro de la capital. La colonia Santa María la Ribera, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, ha sido escenario de operativos recientes relacionados con delitos de alto impacto.

La SSC mantiene la investigación para determinar la identidad de los detenidos y esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado.