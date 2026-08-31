Ataque de abejas en secundaria de Coyoacán deja 14 estudiantes lesionados

Un regreso a clases accidentado se registró este lunes en la alcaldía Coyoacán, luego de que al menos 14 estudiantes de educación secundaria sufrieran picaduras de abejas al interior de su plantel escolar.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica 17 "Artes Gráficas", ubicada sobre la avenida Hidalgo, en la colonia Del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, los insectos se encontraban alojados en un panal situado en una palmera dentro del patio principal de la escuela.

Tras el incidente, elementos de los servicios de emergencia acudieron a la zona para brindar atención médica a los menores afectados. Luego de ser valorados por los paramédicos, se determinó que las picaduras en diversas partes del cuerpo eran menores y ninguna ponía en riesgo la vida de los alumnos.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica #17 "Artes Gráficas", ubicada sobre la avenida Hidalgo, en la colonia Del Carmen. Rodolfo Dorantes

Autoridades del plantel se pusieron en contacto con los padres de familia para que acudieran por los estudiantes lesionados, con el fin de llevarlos a una revisión médica complementaria y permitirles descansar en sus domicilios.

Al sitio también arribó personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron a las instalaciones, ubicaron la colmena y realizaron las maniobras correspondientes para el retiro seguro del panal.

A pesar de la presencia de los cuerpos de rescate y del riesgo potencial, la directiva del colegio determinó no evacuar el inmueble, por lo que el resto del alumnado continuó con sus actividades escolares habituales mientras se atendía la emergencia.