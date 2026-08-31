Regreso a clases en CDMX dispara congestión vehicular al 74% y provoca aglomeraciones en el Metro

El inicio del nuevo ciclo escolar transformó drásticamente la movilidad en la Ciudad de México, incrementando los tiempos de traslado tanto en las principales avenidas como en el transporte público. Según los registros de la plataforma de navegación TomTom, el impacto en las calles fue inmediato desde las primeras horas del día.

Durante el primer lunes de clases, los automovilistas enfrentaron un panorama complicado para llegar a sus destinos. El reporte de movilidad arrojó las siguientes métricas a las 08:00 horas:

74% de congestión vehicular: Esto representa un aumento del 9% en comparación con el promedio habitual para un lunes en ese mismo horario (65%).

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro enfrentaron aglomeraciones severas desde las 06:30 horas en estaciones clave de correspondencia. Jonás López

Tiempos de viaje extendidos: Los conductores tardaron un 74% más de tiempo en completar sus recorridos en contraste con un escenario de flujo libre.

Avance lento: La velocidad promedio en las calles de la capital se estancó en apenas 17 kilómetros por hora.

Viernes previo registró el mayor pico de tráfico

A pesar de la alta afluencia matutina del lunes, el pico máximo de congestión reciente se registró el viernes anterior a las 18:00 horas. En ese momento, la ciudad alcanzó un nivel de tráfico del 117%, superando por 36 puntos porcentuales la congestión habitual de ese horario. La velocidad promedio cayó drásticamente a 12 kilómetros por hora, paralizando múltiples arterias de la ciudad.

La alta afluencia matutina provocó cuellos de botella en los túneles del Metro, obligando a decenas de capitalinos a abandonar las instalaciones para buscar alternativas en la calle. Jonás López

Saturación extrema en la red del Metro

El transporte público también absorbió el golpe del regreso a las actividades. Desde las 06:30 horas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó aglomeraciones severas en puntos estratégicos. En la estación Centro Médico, la concentración de pasajeros en los andenes y pasillos llegó a tal nivel que decenas de usuarios optaron por abandonar las instalaciones para buscar rutas alternativas en la superficie.