Cae sujeto ligado a asaltos afuera del AICM

Un hombre de 35 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en calles de la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, por estar ligado a asaltos cometidos contra usuarios que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Su arresto ocurrió sobre la avenida Capitán Carlos León, donde policías que realizaban labores de seguridad y prevención observaron a un sujeto que manipulaba una bolsa de plástico y mantenía una actitud inusual.

Ante la posible comisión de un delito, los uniformados se aproximaron y le marcaron el alto. Sin embargo, al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar, aunque fue alcanzado y detenido metros adelante.

Durante una revisión preventiva, realizada conforme al protocolo de actuación policial, los agentes localizaron entre sus pertenencias 15 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana, además de un teléfono celular.

El individuo fue detenido, y trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

La Policía de la Ciudad de México informó que el detenido cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ocurrido en 2019, por el delito de robo agravado en pandilla.

Además, de acuerdo con las investigaciones, el hombre estaría posiblemente relacionado con al menos cinco eventos de asalto contra personas que salen del AICM, ocurridos entre 2025 y el presente año.

“Saquean maletas en el Aeropuerto CDMX”

En días pasados, el actor Alejandro Speitzer lanzó una advertencia sobre el saqueo de maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); la denuncia de robo ya la presentó formalmente ante las autoridades.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano compartió un video en el que contó su mala experiencia que vivió al llegar de un viaje al Aeropuerto de la CDMX.

De acuerdo con lo relatado por el actor de 31 años, a pesar de que sus maletas tenían candados, los rompieron y le robaron muchas cosas.

Con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta, no me robaron, me saquearon toda la maleta, dos maletas, las rompieron, me robaron muchas cosas y fue en el Aeropuerto de la Ciudad de México".

El actor mencionó que externaba su situación a través de redes sociales para que la gente extreme cuidado, puesto que el candando en ambas maletas no sirvió de nada.

Esto se los digo para que tengan cuidado”, enfatizó.

Sin dar más detalles de en qué terminal fue o en dónde se dio cuenta que sus maletas fueron saqueadas, Speitzer aseguró que el delito no se iba a quedar así.