PAN fija postura en CDMX: respalda voluntad anticipada, pero no la eutanasia

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, expresó que su grupo parlamentario sí apoya la interrupción de tratamientos médicos desproporcionados que solo prolongan artificialmente la vida, pero está en contra de la eutanasia activa directa o el suicidio médicamente asistido.

Así lo dijo en conferencia después de que el viernes la organización encabezada por Samara Martínez entregó en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de “Ley Trasciende” sobre eutanasia y muerte asistida.

En conferencia, Atayde expuso que su partido está “a favor de que las personas puedan decidir anticipadamente sobre los cuidados que desean o no desean recibir cuando sienten que su final se les escapa de las manos: tenemos que escucharlas, acompañarlas y atenderlas con humanismo”.

Pero aclaró que “hablar de eutanasia activa directa, de suicidio médicamente asistido, ortotanasia o distanasia es hablar de otra cosa. La postura del PAN es clara a la luz de sus principios funcionales”.

Y destacó que la respuesta humanista del PAN “al sufrimiento al final de la vida, es decir, lo ideal para una comunidad que cuenta con un sistema de salud óptimo, pasa por el tratamiento de los cuidados paliativos y el acceso universal a medicamentos para el control del dolor, lo cual ofrece también una alternativa de compasión, sin recurrir a la supresión deliberada de la vida”.