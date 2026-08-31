Sheinbaum encabeza inicio de ciclo escolar 2026-2027; regresaron a clases 28 millones de estudiantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este lunes la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2026-2027 de educación básica, en el patio de la Escuela Secundaria Técnica número 10 “Artes Gráficas”, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Este día, se detalló en el evento, llegaron a las aulas 28 millones de estudiantes de educación básica y media superior, en todo el país, junto con más de 1.6 millones de maestras y maestros, en más de 250 mil escuelas.

Salud Mental

La titular del Poder Ejecutivo presentó el programa ABC de las emociones, destinado al cuidado de la salud mental de este sector de los estudiantes, en el que participarán maestros y especialistas.

El día de hoy vamos a hablar del ABC de las emociones, es un programa que anunciamos previamente, que hoy inicia. Se trata de que, en las secundarias y escuelas de educación media superior, entre maestras, maestros; padres y madres de familia, y estudiantes, trabajemos juntos por si tenemos algún problema poder salir juntos adelante”, explicó.

El programa ABC de las emociones, está destinado al cuidado de la salud mental de los estudiantes, en el que participarán maestros y especialistas. Cuartoscuro

La presentación de los detalles del programa estuvo a cargo de Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien explicó que los trabajos están dirigidos al cuidado de adolescentes, de entre 14 y 18 años.

La funcionaria apuntó que el objetivo es atender problemas emocionales; además de promover el uso responsable de celulares y tecnología.

“Tenemos todo otro apartado sobre cómo relacionarnos con las tecnologías digitales, cuando estar pegados al teléfono nos empieza a dar ansiedad o nos quita el sueño, y como tenemos que ser cuidadosos con ello.

“Cuidarnos es un acto colectivo, estar bien significa estar bien con otros y en comunidad; toda una parte en la cual asumimos que este cuidado colectivo pasa por construir buenas relaciones entre nosotros”, comentó Rodríguez Mora.

La subsecretaria de Educación Media Superior expuso que se elaboraron 16 millones de guías que se distribuirán 7.5 millones entre estudiantes, un millón para el profesorado y 7.5 millones para madres, padres o personas cuidadoras.

Como parte de estos trabajos, a partir de hoy, se realizarán sesiones, una vez a la semana, de actividades socioemocionales para 1.8 millones de alumnos de tercero de secundaria y 5 millones de estudiantes de bachillerato.

Se explicó que, a partir del 23 de septiembre, servidores públicos visitarán los planteles escolares para realizar actividades con alumnos, y brigadas de salud promoverán el cuidado de la salud mental.

Entre octubre y diciembre de este año, explicó Rodríguez Mora, se realizarán asambleas de información para involucrar en el cuidado de la salud mental de los adolescentes a sus madres, padres o personas cuidadoras.

En 60 centros comunitarios México Imparable se canalizará a los jóvenes que requieran apoyo a la Línea de la Vida, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en el número 800 911 2000, de acuerdo con los folletos que se distribuirán en las escuelas.