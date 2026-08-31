Incendio consume taller de motos en Iztapalapa

Un incendio consumió un taller de motocicletas en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni afectaciones en otros locales de la zona.

Los Bomberos de la CDMX atendieron la emergencia y detallaron que el fuego consumió el interior del local y motocicletas que se encontraban al exterior.

El incendio ya fue extinguido y se realizan labores de remoción y enfriamiento.

Bomberos atienden reporte de fuga de una pipa

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX también atendió este lunes el reporte de una fuga de gas en una pipa en la colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Una vez controlada la fuga, realizaron el acompañamiento de la unidad hasta las instalaciones de la empresa de la que procede, con una bomba contra incendios y una unidad de primera respuesta de manera preventiva.