Cae joven acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 15 años en Chalco

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en la Ciudad de México a un hombre identificado como Héctor “N”, de 28 años, quien es señalado por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de una adolescente de 15 años, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:00 horas del 2 de febrero de 2026, en un domicilio ubicado en el conjunto habitacional Exhacienda Xico, Primera Sección, en Valle de Chalco.

Según la denuncia, la adolescente se encontraba recostada en una habitación mientras utilizaba su teléfono celular para enviar mensajes a su novio. En ese momento, presuntamente su tío, Héctor “N”, reaccionó de manera agresiva, la sometió y realizó tocamientos en la zona de la entrepierna por debajo de su ropa.

Tras lo ocurrido, la menor habría realizado una llamada telefónica a sus padres para informarles sobre la agresión, lo que derivó en el inicio de las investigaciones correspondientes.

Como parte de las indagatorias, agentes de la PDI adscritos a la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales obtuvieron información sobre el posible paradero del imputado.

Con esos datos, los investigadores se trasladaron a las inmediaciones de un centro de trabajo ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde localizaron al hombre.

Los agentes verificaron su identidad y le informaron sobre el mandamiento judicial existente en su contra, además de darle lectura a sus derechos.

Posteriormente, Héctor “N” fue trasladado para realizar la entrega correspondiente a autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes continuarán con el procedimiento legal en su contra.

El imputado será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Dan 50 años de cárcel a hombre por abuso sexual

Por Alfredo Peña

En Tamaulipas, José Javier “N” deberá pasar más de cinco décadas en prisión luego de que un tribunal de enjuiciamiento de Matamoros, lo declaró responsable de delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La sentencia establece una pena acumulada de 50 años y seis días de prisión, derivada de dos hechos ocurridos en julio de 2023 y marzo de 2024, cuando la víctima aún era menor.

Por el primero de los casos, el tribunal determinó una condena de 20 años y tres días de cárcel, mientras que por el segundo fijó 30 años y tres días.

Además del encarcelamiento, la resolución contempla el pago correspondiente por la reparación integral del daño y la pérdida de la patria potestad respecto de la víctima.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó las pruebas con las que acreditó ante el tribunal la responsabilidad del acusado en los hechos.

La resolución todavía puede ser impugnada por el sentenciado mediante los recursos legales disponibles.