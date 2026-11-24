La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) aseguró dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para el desmantelamiento de vehículos robados, ubicados en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los cateos se realizaron el pasado 18 de noviembre, como parte de una investigación por el delito de encubrimiento por receptación, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que alertaba sobre el ingreso de vehículos durante la noche y ruidos relacionados con su posible desmantelamiento.

A partir de esta información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron trabajos de campo y localizaron numerosas autopartes en ambos inmuebles, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes judiciales para intervenir los predios.

Foto: Especial

Durante los cateos, realizados de manera consecutiva, fueron aseguradas dos placas de circulación y una cajuela con reporte de robo vigente, así como dos láminas con identificadores vehiculares, una de ellas relacionada con un automóvil robado.

Además, los agentes localizaron dos motores con alteraciones en sus medios de identificación, así como diversas autopartes y faros.

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La fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para determinar la procedencia de los demás objetos asegurados e identificar a las personas que posiblemente estarían involucradas en estas actividades ilícitas.

Estos operativos forman parte de la estrategia de la institución para combatir el robo de vehículos, ubicar puntos de desmantelamiento y venta ilegal de autopartes, así como identificar y desarticular las redes delictivas relacionadas con este mercado.