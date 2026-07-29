Aseguran inmueble en Coyoacán por presunto despojo con violencia 

Un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán fue asegurado durante un operativo realizado la madrugada de este miércoles, como parte de una investigación por un presunto delito de despojo con violencia, ocurrido en diciembre de 2025.

De acuerdo con el abogado Leonel Rodríguez, el aseguramiento forma parte de las indagatorias que desarrolla la Fiscalía de Investigación del Delito de Despojo y Recuperación de Inmuebles (FIDAPU), instancia encargada de esclarecer los hechos y determinar a quién corresponde legalmente la propiedad del inmueble.

Rodríguez explicó que el delito de despojo consiste en que una persona, por iniciativa propia y mediante violencia física o moral, engaños o la simulación de actos jurídicos, ocupa o hace uso de un bien inmueble ajeno.

Precisó que esta conducta está prevista en los artículos 237 y 238 del Código Penal para la Ciudad de México, puede ser sancionada con penas que van de seis a 20 años de prisión, dependiendo de las agravantes que se acrediten.

El especialista señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el caso podría estar relacionado con una célula delictiva dedicada a la invasión de inmuebles en diversas alcaldías de la capital, entre ellas Benito Juárez y Coyoacán. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan y aún no existe una conclusión oficial sobre la participación de este grupo.

Asimismo, indicó que otra de las hipótesis que analizan las autoridades es la posible existencia de una doble venta del inmueble, presuntamente realizada por un notario y su pareja sentimental. No obstante, subrayó que esta versión forma parte de las líneas de investigación y todavía no ha sido confirmada por la Fiscalía.

Finalmente, Leonel Rodríguez afirmó que las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y restituir el inmueble a las personas que acrediten ser las legítimas propietarias.