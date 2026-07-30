¡Llévele, Llévele! Libros desde $10 en el Gran Remate en el Monumento a la Revolución, CDMX

En estas vacaciones de verano hay mucho que hacer, entre otras cosas leer un buen libro, escuchar tu música favorita o bien desfrutar una gran película. Para que no gastes de más la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en conjunto con la Brigada para Leer en Libertad A.C, invitan a la edición 22º del Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución.

Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución

En el 22º Gran Remate de Libros, Discos y Películas podrías encontrar miles de títulos, además de películas y discos, todo a precios increíbles desde 10 PESOS.

Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución Especial

A este remate llegan desde temprano familias, estudiantes, jóvenes y amantes de la lectura, no solo de la Ciudad de México, sino también de otros estados, para recorrer los pasillos repletos de ofertas y descubrir ese libro que llevaban tiempo buscando o dejarse sorprender por alguno que "los encontrara", como dicen los organizadores.

Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución

En esta edición participan 196 expositores, distribuidos en 355 stands, donde hay editoriales comerciales, distribuidores y vendedores de libros de segunda mano. La oferta es enorme y estará disponible hasta el domingo 2 de agosto, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche.

Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución

La idea es evitar que miles de libros terminen destruidos en bodegas cuando ya no tienen espacio en las librerías. En lugar de ser triturados, vuelven a ponerse al alcance del público con precios muy bajos para darles una segunda vida y, de paso, acercar la lectura a más personas y aprovechar las vacaciones de verano.

Gran Remate de Libros, Discos y Películas, en el Monumento a la Revolución

Paloma Saiz, fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, recordó que el proyecto nació precisamente para evitar que miles de libros acabaran en la basura. Explicó además que las últimas ediciones han salido adelante gracias al esfuerzo conjunto de editoriales, distribuidores y expositores, quienes comparten los costos para montar el evento y mantenerlo accesible para todos.

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