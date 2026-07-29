Vecinos otorgan un mes para atender casos de despojo en Benito Juárez

Tras una reunión sostenida entre representantes vecinales de la alcaldía Benito Juárez, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde y el secretario de Gobierno, César Cravioto, se definieron compromisos concretos para combatir la problemática del despojo de inmuebles en la capital.

Hay voluntad, tanto de fiscalía como de la Secretaría de Gobierno, se queda instalada una mesa de trabajo permanentes, dentro de un mes se le va a dar seguimiento”, dijo Alicia Camps, representante de la Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) de la colonia Del Valle.

Se acordó la instalación de una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a las denuncias presentadas, se estableció un mes para evaluar avances, analizar expedientes y presentar resultados concretos.

De acuerdo con el abogado, Arturo Santana, el secretario de Gobierno se comprometió a reforzar la seguridad en los "puntos rojos" identificados en diversas alcaldías. Además, señaló que las autoridades se comprometieron a revisar caso por caso, priorizando la celeridad en la restitución de inmuebles.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Presentan nuevos casos de despojo

También mencionaron que las autoridades reconocieron oficialmente la existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al despojo de propiedades en la Ciudad de México; esta estructura, que opera de manera articulada, afecta principalmente a sectores vulnerables, como adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.

Durante el encuentro, se presentaron más de 100 nuevos casos, los cuales se suman a las carpetas de investigación existentes. Asimismo, se exigió una investigación profunda sobre la posible colusión de funcionarios públicos en instituciones como el Registro Público de la Propiedad y la propia fiscalía.

Para combatir este delito de manera eficaz, se busca impulsar un paquete de reformas que no solo modifique el Código Penal, sino diversos ordenamientos legales para convertir el despojo en un delito grave, con el objetivo de endurecer las sanciones para evitar que los invasores obtengan libertad inmediata y agravar las penas cuando existan servidores públicos involucrados.

También se solicitó formalmente la inclusión del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en el gabinete encargado de la lucha contra el despojo. Los vecinos propusieron adoptar un mecanismo similar al "Operativo Restitución" del Estado de México, que permitiría la recuperación inmediata de inmuebles mediante la acreditación de la propiedad.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Despojos se extienden por toda la ciudad

El encuentro permitió visibilizar denuncias de diversas alcaldías, como Benito Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e Iztacalco. Entre ellas se encontraba la de Martha Patricia Sánchez, quien denunció ser víctima de despojo de su propiedad, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, desde finales de 2025. La afectada relató que el inmueble se encontraba desocupado cuando personas ajenas cambiaron las chapas y tomaron control del lugar.

Martha narró que, recientemente, solicitó apoyo policial al percatarse que los ocupantes realizaban modificaciones estructurales en su propiedad; en ese momento, un hombre se presentó en el sitio alegando que rentaba el inmueble.

Ella señaló que pidió demostrar dicha relación contractual, pero que el sujeto no presentó ningún contrato de arrendamiento, argumentó de forma evasiva que el documento "lo tenía su abogado".

Foto: Excélsior

Martha denunció que a pesar de haber acreditado su propiedad mediante escrituras y comprobantes de pago de predial, las autoridades no detuvieron a los implicados; aunque sí los trasladaron a la Fiscalía Territorial de Iztacalco, fueron liberados bajo el argumento de que, al existir ya una carpeta de investigación abierta, no procedía la detención.

Los vecinos propusieron implementar en la Ciudad de México un mecanismo similar al "Operativo Restitución" aplicado en el Estado de México. Este modelo, aseguraron, permitiría la recuperación inmediata de inmuebles, una vez que los denunciantes presenten las escrituras y comprueben la posesión de la propiedad.

Los vecinos advirtieron que, de no observarse avances rápidos y resultados tangibles en el plazo de un mes, trasladarán sus manifestaciones a la avenida de los Insurgentes para continuar exigiendo justicia y transparencia.