Tráiler aplasta auto donde iba coreógrafo de quinceañera y chambelanes ¡Se salvan de milagro!

Un tráiler que viajaba a exceso de velocidad y aparentemente se quedó sin frenos, se fue con todo sobre un automóvil particular donde viajaba entre otras personas algunos adolescentes (chambelanes) y un maestro de coreografía quienes se dirigían a uno de los ensayos de una fiesta de XV Años.

Los hechos fueron registrados este jueves 30 de julio en la avenida Constituyentes, entre los límites de la alcaldía Alvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las cinco personas que iban en el automóvil color azul de la marca Nissan con placas de circulación MRL 229 C, quedaron con lesiones, afortunadamente ninguno de consideración por lo que no se requirió traslado hospitalario de emergencia.

Se supo que la quinceañera viajaba en otro vehículo al lado de sus abuelos.

En el lugar se registró una gran movilización policiaca y de cuerpos de emergencia y rescate, entre ellos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, paramédicos del ERUM y de otras instancias, así como personal de Protección Civil de las demarcaciones.

La SSC CDMX investiga las causas del accidente, pues algunos testigos aseguran que es posible que el conductor se haya quedado dormido, pues nunca trató de evitar el choque con el auto particular de color azul.