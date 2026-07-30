Fallece mujer tras ser atropellada en Venustiano Carranza

Una mujer murió la mañana de este jueves luego de ser atropellada por un automóvil y quedar prensada contra un árbol en el cruce de las calles General Serratos y General Gertrudis Sánchez, en la colonia Damián Carmona, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos que presenciaron el accidente llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron primero al sitio, acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de paramédicos y bomberos.

A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia por auxiliar a la víctima, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales, debido a las graves lesiones que sufrió tras el impacto.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios en el lugar y efectuaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro ministerial, donde se practicarán los estudios de ley.

En tanto, el conductor señalado como presunto responsable fue detenido por elementos de la SSC y presentado ante el Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió este accidente fatal.