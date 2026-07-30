Manifestaciones hoy en CDMX: Horarios y rutas de cada movilización

Este jueves 30 de julio en la Ciudad de México se tienen programadas al menos 11 manifestaciones, una cita agendada ante las autoridades y 17 eventos masivos. Te damos alternativas viales para que no se te haga tarde en tus traslados.

MANIFESTACIONES

Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C.

Desde las 8:30 de la mañana, integrantes de esta organización se concentrarán en el Zócalo capitalino para exigir mejores condiciones laborales. Los manifestantes pedirán salarios dignos, la regularización de su situación laboral para ser reconocidos oficialmente como servidores públicos y mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a la corporación. Además, denunciarán presuntos abusos de autoridad cometidos en su contra. No se descarta que durante la jornada realicen cierres parciales o afecten la circulación en calles del primer cuadro de la ciudad.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte.

Colectiva "Las Tonantzin"

A las 9:20 horas, integrantes de la colectiva acudirán a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para exigir justicia en favor de una víctima y demandar que la persona señalada como presunta responsable sea juzgada conforme a la ley. Las participantes permanecerán en las inmediaciones del recinto judicial durante el desarrollo de la audiencia y no descartan realizar protestas al exterior para visibilizar el caso.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Doctor Río de la Loza, Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier.

Amigos del Refugio Franciscano

A partir de las 10:00 de la mañana, integrantes de esta organización se manifestarán frente a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, en Polanco. Exigirán una investigación transparente sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de julio en el Refugio Franciscano, donde presuntamente un grupo de personas armadas ingresó al inmueble para causar destrozos. Se prevé la participación de asociaciones protectoras de animales y otros colectivos, por lo que podrían registrarse afectaciones viales en la zona.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Mariano Escobedo y Periférico.

Plataforma 4:20

Alrededor del mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 volverán a instalarse en el Monumento a la Madre, donde realizarán una jornada informativa sobre los derechos de las personas consumidoras de cannabis. Además de recolectar firmas, ofrecerán talleres sobre reducción de riesgos, orientación jurídica y charlas relacionadas con derechos humanos y legislación cannábica.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco

A las 11:00 horas, vecinos del pueblo de Xoco acudirán a las Oficinas de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México, en la colonia Obrera, para solicitar la suspensión de diversos proyectos inmobiliarios que, aseguran, fueron autorizados sin consultar a la comunidad. También exigirán soluciones al desabasto de agua que enfrenta la zona y pedirán que se haga efectiva la suspensión de una obra ubicada sobre Avenida México Coyoacán.

protesta-vecinal-xoco-desalojos-ciudad-de-mexico Excélsior

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de Tlalpan.

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.

A la 1:00 de la tarde, integrantes de esta organización realizarán una concentración en el Monumento a la Revolución para exigir la búsqueda inmediata de un defensor ambiental desaparecido en el estado de Michoacán. Diversas organizaciones sociales podrían sumarse a la protesta, por lo que existe la posibilidad de afectaciones a la circulación en los alrededores de la Plaza de la República.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Avenida Hidalgo y Circuito Interior.

Colectiva "Vida para Todas"

A las 13:30 horas, integrantes de esta colectiva acudirán a las salas de juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, donde respaldarán a los familiares de una mujer víctima de desaparición forzada y feminicidio. Exigirán que se dicte una sentencia ejemplar y que se aplique la pena máxima a las personas señaladas como responsables. No se descarta la presencia de otras colectivas feministas.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Tláhuac, Eje 5 Sur y Periférico Oriente.

Movimiento Antorchista de Xochimilco

Antorchistas de la CDMX se manifestaron afuera del INDEP

Durante el transcurso del día, integrantes del Movimiento Antorchista instalarán una cadena humana en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, para denunciar la falta de atención de las autoridades de Xochimilco a diversas demandas sociales. Solicitarán obras de infraestructura, apoyos para familias afectadas por las lluvias, mejoras en el suministro de agua y en los servicios públicos. No descartan afectar la circulación para presionar a las autoridades.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Balderas.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

A las 17:30 horas, integrantes de esta organización se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, para definir las próximas acciones de su movimiento. Durante el encuentro abordarán temas relacionados con el capitalismo, el despojo, el neoliberalismo y otras causas sociales. También podrían realizar actividades informativas al exterior del inmueble.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Río Churubusco, División del Norte y Eje 8 Sur.

Comité Ciudadano del Agua de San Pedro Atocpan

También a las 17:30 horas, habitantes de San Pedro Atocpan se reunirán en el Deportivo Momoxco, en Milpa Alta, para solicitar una inspección conjunta con personal de SEGIAGUA a fin de investigar un presunto desvío de agua del pozo que abastece a la comunidad. Exigirán que, en caso de encontrarse irregularidades, se corrijan de inmediato para garantizar el suministro de agua a los vecinos.

Alternativas viales: Carretera Xochimilco-Oaxtepec, Avenida México, Nuevo León y Boulevard José López Portillo.

Sindicato Mexicano de Electricistas

A las 17:00 horas, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán una Asamblea General Extraordinaria en su sede de Insurgentes Centro. Durante la reunión se presentará un informe sobre la situación financiera del sindicato y se rendirán cuentas a los agremiados.

Plantón del SME en Bucareli.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Hidalgo.

CITA AGENDADA

Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco. A las 11:00 horas sostendrán una reunión con autoridades en las Oficinas de Concertación Política del Gobierno capitalino para solicitar la suspensión de proyectos inmobiliarios y plantear demandas relacionadas con el abastecimiento de agua y la protección del pueblo originario de Xoco.

EVENTOS MASIVOS

El Rey León: función a las 20:00 horas en el Teatro Telcel.

Fred again.. & Latin Mafia: concierto a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México": continúa desde las 05:00 horas en el Centro Histórico.

XXII Gran Remate de Libros y Películas: sigue durante todo el día en el Monumento a la Revolución.

Vacaciones de Verano 2026: actividades recreativas en las 16 alcaldías desde las 06:00 horas.

México Nearshoring & Logistics Auto Industry Summit 2026: desde las 07:00 horas en Centro Banamex.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge": exposición abierta desde las 10:00 horas en el Monumento a la Madre.

Expo Joya Julio 2026: desde las 11:00 horas en el World Trade Center.