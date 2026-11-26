Una revisión en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, dejó como resultado el aseguramiento de presuntas drogas, aparatos electrónicos y un objeto punzocortante, cuya posesión está prohibida al interior del establecimiento penitenciario.

El operativo estuvo a cargo de autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con el respaldo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), adscritos a la Región Naval Central, quienes establecieron un dispositivo de seguridad perimetral durante la intervención.

Autoridades penitenciarias aseguraron presuntas drogas y objetos prohibidos en Santa Martha Acatitla Semar

Entre los artículos decomisados se encuentran 43 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como piedra, 15 envoltorios de presunta marihuana y 20 cigarrillos elaborados aparentemente con el mismo enervante.

Autoridades penitenciarias aseguraron presuntas drogas y objetos prohibidos en Santa Martha Acatitla Semar

Durante la inspección también fueron localizadas 12 bocinas, siete pipas, cinco memorias USB, cinco cajetillas de cigarros, cinco paquetes de papel para fumar, cuatro trituradores, tres cargadores de teléfonos celulares y tres paquetes de cigarros de tipo chino.

Autoridades penitenciarias aseguraron presuntas drogas y objetos prohibidos en Santa Martha Acatitla Semar

A la lista se suman dos controles de videojuegos, dos audífonos, dos reproductores de DVD, una pantalla, un reproductor de música, un objeto punzocortante y un paquete de filtros para cigarrillos.

Autoridades penitenciarias aseguraron presuntas drogas y objetos prohibidos en Santa Martha Acatitla Semar

La dependencia federal informó que los indicios quedaron bajo resguardo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino, instancia encargada de realizar los procedimientos administrativos y legales correspondientes. La participación del personal naval forma parte de las acciones de colaboración interinstitucional en materia de seguridad pública en la capital del país.