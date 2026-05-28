Sindicato en Congreso CDMX logra 5.5% de incremento salarial para 2027

Tras reunirse con el Oficial Mayor y diputados locales, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, obtuvo un incremento del 5.5% para 2027 y liberaron la entrada al poder legislativo donde el bloqueo había impedido el inicio de la sesión ordinaria.

“El principal acuerdo es el incremento salarial del 5.5% directo al salario -para 2027- y la revisión de condiciones generales, que es un monto de 4.5 millones de pesos que se va directo a los compañeros que se jubilaron” dijo en entrevista Georgina Pacheco, secretaria general del sindicato.

Así lo dijo después de haberse reunido con el oficial mayor del congreso local, Líber Iván León Ortega, así como con el diputado local del PVEM Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del congreso local, el panista Andrés Atayde, presidente de la JUCOPO y Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena.

Sobre las razones que los llevaron a bloquear la entrada al poder legislativo local, Pacheco comentó: “El hartazgo, el hartazgo del incumplimiento a nuestras condiciones -de trabajo- cuando ya están pactadas y depositadas en el Tribunal Federal de conciliación y arbitraje y este tema de los puntos nodales que es el incremento salarial, y las condiciones generales de trabajo”.

En cuanto a la reunión dijo que “hubo debate por supuesto, como debe de haber, pero hubo disposición y allí está el resultado”.

Nueva reunión

Detalló que el sindicato sostendrá otra reunión con las autoridades del congreso local el próximo jueves para analizar varios temas.

“Está pendiente el tema de los compañeros de resguardo, pues es muy recurrente que vengan y los lastimen -los manifestantes- y necesitamos que haya solución para eso” detalló Pacheco.

Otra de sus peticiones es que se garantice el correcto funcionamiento del elevador del edificio del congreso local ubicado en Donceles y Allende, pues constantemente se descompone y la semana pasada una de las trabajadoras quedó atrapada allí por 45 minutos.

Y el otro tema es la prestación de pago de lentes para los trabajadores que los requieren, pues esa prestación la han tenido por años, pero éste 2026 no se las han hecho efectiva.