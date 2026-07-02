Aparecen dos socavones en una misma calle de Azcapotzalco

Vecinos de la colonia Santiago Ahuizotla, en la alcaldía de Azcapotzalco, reportaron a las autoridades la formación de un socavón sobre la calzada de la Naranja, en la citada colonia.

Al llegar las autoridades de Protección Civil de la alcaldía registraron el hallazgo y procedieron a delimitar el área con acordonamiento para evitar el paso de vehículos y personas, con el fin de mitigar los riesgos.

La circulacion en calzada de la Naranja, esquina con la calle de Santiago Ahuizotla, fue cerrada en su totalidad Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

El socavón de tres metros de diámetro por tres de profundidad será examinado por el personal de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión integral del Agua (Segiagua) para determinar las causas que lo originaron.

La circulació de la calzada de la Naranja, esquina con la calle de Santiago Ahuizotla, fue cerrada en su totalidad para los trabajos de los servicios de emergencia.