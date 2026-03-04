‘Aparecen’ nuevos arcos detectores en el Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) instala arcos detectores en la estación Zócalo Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro como parte de su programa de modernización de accesos y reforzamiento de la seguridad.

Los equipos ya fueron instalados como parte de la modernización de los accesos en donde también se han colocado puertas de acceso continuo para garantizar la accesibilidad de personas discapacitadas y de talla pequeña.

Los arcos detectores también serán parte del reforzamiento de la seguridad de cara al Mundial de Fútbol que inicia el 11 de junio.

En una segunda etapa, los arcos detectores serían instalados en otras estaciones como las de correspondencia ubicadas en el Centro Histórico como es el caso de Pino Suárez o Hidalgo.

¿Para qué son estos arcos detectores?

Detectores en el Metro. Jonás López

Los arcos y detectores de metales están pensados para:

Detectar objetos metálicos que pueda portar un usuario, como armas blancas (cuchillos, navajas) o armas de fuego, antes de que entren a las instalaciones.

Auxiliar a la seguridad para identificar posibles riesgos y proceder a la revisión de bolsas, mochilas o pertenencias si se activa el detector.

Prevenir delitos o agresiones que pongan en riesgo a otros usuarios o al personal del Metro.

En teoría, funcionan como en aeropuertos: cuando alguien o sus objetos pasan por el arco y hay metal, el sistema activa una señal para que el personal de seguridad revise más a fondo.

¿Qué pueden detectar?

Los detectores de metales están diseñados para notar la presencia de objetos metálicos de cierta masa o forma, por ejemplo:

Armas blancas metálicas (cuchillos, navajas)

Pistolas u otras armas de fuego

Algunos objetos duros metálicos que podrían usarse como armas

No están hechos para detectar sustancias químicas, explosivos o drogas por sí mismos (eso requeriría otro tipo de escáner o técnica).

Uso irregular de arcos detectores en el Metro

Aunque los arcos detectores fueron instalados como medida de seguridad desde hace varios años, su uso ha sido irregular:

El Metro llegó a contar con decenas de detectores y equipos con rayos X, pero muchos dejaron de funcionar o no se utilizan de forma constante por falta de mantenimiento o recursos.

No es obligatorio que los usuarios pasen por ellos, y en muchas estaciones directamente no se aplican revisiones mediante estos equipos.

En algunos casos se han reactivado tras incidentes de violencia para reforzar la seguridad temporalmente.

*mvg*