Alessandra Rojo de la Vega lanza ‘Operación Verdad’ para combatir desinformación

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó la plataforma digital Operación Verdad, una herramienta de verificación diseñada para enfrentar la difusión de noticias falsas y ataques digitales dirigidos contra su administración y su persona.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que la iniciativa surge ante lo que calificó como una campaña sistemática de desinformación que busca desacreditar el trabajo del gobierno local y generar confusión entre la ciudadanía. Señaló que, frente a ese escenario, su administración optó por responder con datos, pruebas documentales y transparencia.

Rojo de la Vega explicó que Operación Verdad funcionará como un centro de verificación de hechos, abierto tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación, en el que se identifican contenidos falsos, se contrastan con información verificable y se presentan evidencias claras para desmentirlos.

Habrá participación vecinal

La plataforma contará con un buscador de verificación inmediata para consultar información difundida en redes sociales, un catálogo de desmentidos con respaldo fotográfico, documental y audiovisual, así como un apartado de análisis forense digital, orientado a detectar patrones de desinformación.

Además, incluirá un módulo de participación ciudadana para que vecinas y vecinos puedan reportar información falsa o solicitar la verificación de contenidos.

La alcaldesa informó que, en una primera revisión, ya se han documentado 46 casos de desinformación, los cuales se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio oficial de la plataforma.

Resultados ante la desinformación

En el mismo acto, Rojo de la Vega dio a conocer los resultados de una prueba toxicológica realizada de manera voluntaria, con el objetivo de desmentir señalamientos personales difundidos recientemente en redes sociales. Precisó que una segunda prueba, esta vez de sangre, será procesada en los próximos días y su resultado también se hará público a través de Operación Verdad.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que su gobierno mantendrá una postura de transparencia, rendición de cuentas y trabajo territorial, y subrayó que la respuesta ante la desinformación será siempre con hechos, datos verificables y resultados.

