Caída de manta publicitaria exhibe riesgo de muros ilegales: Activistas

El desprendimiento de una manta publicitaria de gran formato ocurrida este martes sobre el Periférico Sur exhibe el riesgo que significa la proliferación de muros publicitarios envolventes ilegales en la Ciudad de México, consideraron activistas.

La manta de unos 30 metros de longitud cayó sobre el primer y segundo piso del Periférico Sur en la colonia Fuentes del Pedregal mientras decenas de vehículos transitaban por esta vialidad de acceso controlado.

Hubo saldo blanco, pero…

Cae lona en Periférico Especial

Aunque se reportó saldo blanco, el incidente encendió las alertas sobre estos anuncios ilegales que los activistas llaman “invasión publicitaria”.

La lona, que se desprendió de un edificio por los fuertes vientos, cayó sobre carriles centrales del segundo piso y la lateral del Periférico en dirección a Insurgentes Sur, obligando a la intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para liberar la circulación.

“El incidente, registrado en la colonia Jardines del Pedregal, no dejó víctimas, pero evidenció un problema que organizaciones civiles y activistas llevan denunciado desde hace años: la instalación irregular de publicidad en muros ciegos sin supervisión ni condiciones de seguridad”, indicaron los activistas en un comunicado.

Rescatando el Paisaje Urbano y otros activistas

Exhortan a empresas a no contratar publicidad ilegal. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Asociaciones como Rescatando el Paisaje Urbano, encabezada por Edgar Méndez; Vecinas Contra la Publicidad Ilegal, presidida por Claudia Reynoso; y Mujeres por un Paisaje Digno, dirigida por Laura Hernández, advirtieron que este tipo de estructuras representan un riesgo permanente, además de que no se sabe de quién son porque carecen de identificación.

“Estos anuncios son un peligro para peatones y automovilistas; no tienen regulación efectiva y el 99.9 por ciento son ilegales, porque además la autoridad debe responder si tenía permiso y dónde está el seguro para cubrir los daños”, señaló Méndez a través del comunicado.

Reynoso agregó que la mayoría de estos muros, que se estima existen unos 5 mil, se concentran en vialidades de alta circulación como Periférico, Viaducto, Circuito Interior e Insurgentes, así como en corredores como Tlalpan, donde la saturación de publicidad exterior ha crecido sin control en los últimos años.

Los anuncios publicitarios que están en las azoteas son ilegales y la Secretaría de Desarrollo y Vivienda de la CDMX los quitará porque representan un riesgo para los ciudadanos, aseveró la titular de ésta dependencia

¿Qué dice la ley sobre esto?

“De acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, este tipo de anuncios en muros ciegos está prohibido, por eso los vecinos piden investigar si fue autorizado por protección civil, o no, y por qué siguen apareciendo ese tipo de anuncios”, agregaron en su comunicado.

La legislación establece restricciones claras a la instalación de publicidad en superficies no autorizadas y fuera del padrón oficial, para evitar riesgos estructurales y proteger la seguridad de la población, recordaron.

Hernández lamentó que durante la pasada administración de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se permitió la explotación de cientos de muros ciegos para fines publicitarios, lo que derivó en una expansión de anuncios que hoy operan fuera de la ley y sin garantías de protección civil.

"La ciudad está siendo invadida por publicidad ilegal que no solo contamina visualmente, sino que pone en riesgo la vida de quienes transitan todos los días”, dijo Reynoso.

Entre las ubicaciones señaladas por activistas destacan múltiples puntos en Insurgentes Sur, Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, así como colonias como Roma Norte, Roma Sur, Hipódromo, Actipan, Ciudad de los Deportes y Lomas de Chapultepec.

Las organizaciones y ciudadanos exigieron a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), actuar de inmediato para clausurar estos espacios y retirar la publicidad ilegal.

Pidieron la intervención del Instituto de Verificación Administrativa para sancionar a las empresas responsables y a los anunciantes, antes de que alguien pueda morir.

Hicieron un llamado directo a la Jefatura de Gobierno para atender el problema de manera urgente.

“No se puede esperar a que ocurra una tragedia mayor; lo que pasó en Periférico es una advertencia clara del riesgo que representan estos anuncios ilegales”, advirtió Hernández.

*bb