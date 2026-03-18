Al menos 3 micro sismos 'sacuden' a Iztapalapa hoy; habitantes temen que vengan más

La madrugada y mañana de este 18 de marzo habitantes de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México han permanecido alertas y con miedo, puesta hasta esta hora van tres micro sismos que se sintieron en solo cuestión de horas.

CIUDAD DE MÉXICO, 02ENERO2026.-Capitalinos salieron en pijama y con sus animales de compañía tras el sismo | CUARTOSCURO.COM

Algunos vecinos de la alcaldía señalaron que sintieron una especie de “sacudida”, dos veces en la madrugada y una más en la mañana.

Horarios de los micro sismos

El primero se reportó a eso de las 2:02 de la mañana, con una magnitud de 2.3. Luego, como vino otro a las 4:38, un poco más fuerte, de 2.5. Y alrededor de las 9:16 de la mañana, se registró el tercero, de magnitud 2.0. Todos con epicentro en la misma zona de Iztapalapa y a muy poca profundidad, entre 5 y 7 kilómetros.

Desde el C5 de la Ciudad de México, su coordinador, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que cuando el epicentro es dentro de la propia CDMX, como en este caso, No Se Activa La Alerta Sísmica. Así que, aunque sí hubo movimiento, no hubo alerta sísmica.

Aun así, las autoridades dijeron que se mantuvieron atentos en todo momento, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, monitoreando reportes y atendiendo cualquier llamada al 911.

Así las redes sociales

Sismo 2026 en CDMX. Mateo Reyes

En redes, varios vecinos de Iztapalapa comentaron que sintieron como un “jalón” o una vibración ligera, no muy fuerte, pero sí dijeron que les dio miedo.

No estaba loco… 🥴



Alguien sintió un micro sismo cerca de #parquetezontle #cdmx?

Y hay más de 5 mil edificios fracturados después del sismo de 2017 en toda la cdmx ojo.



Se acaba de sentir otro más fuerte y vienen más.

Este tipo de microsismos no son raros en la zona oriente de la ciudad, donde en los últimos años se han registrado eventos similares. Generalmente son de baja magnitud, pero llaman la atención justo porque ocurren dentro de la propia capital.

*bb