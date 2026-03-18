Arranca 2a fase de recuperaciones controladas en Panteón Civil Dolores

Arrancó la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel 9.

Se trata del mismo punto donde en noviembre de 2025 se recuperaron los cuerpos de 25 individuos, además de 4 mil 708 fragmentos y micro fragmentos óseos.

Van 5 identificados

Del total de los restos recuperados durante la primera fase, haya el momento se ha logrado la identificación plena de cinco fetos; además, cinco personas han sido identificadas y en seis casos se han establecido hipótesis de identidad.

Durante esta segunda etapa, que inició el martes 17 de marzo y concluirá el 27 de este mes, personal especializado realiza labores de recuperación y análisis de elementos óseos, para avanzar en su identificación y otorgar restitución digna a sus familias.

Falta identificar 155 micro fragmentos

La Fiscalía capitalina informó que aún se está a la espera de la identificación de 155 micro fragmentos y astillas de elementos óseos localizados en esa fosa durante el último día de la jornada del noviembre, los cuales fueron ubicados durante el proceso de excavación y cribado de la tierra de relleno.

Estos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis, a fin de determinar si corresponden a personas inhumadas en la fosa.

panteón Dolores

En estas acciones participan elementos de la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno capitalina, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas y agentes forenses del Poder Judicial local, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Panteón Civil de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

También participan colectivos y familiares de personas reportadas como desaparecidas, además de observadores independientes.

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