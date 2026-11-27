Activan alertas roja, naranja y amarilla por intensidad de bajas temperatura y lluvias
Protección Civil de CDMX informó que todas las alcaldías están a merced de las lluvias y el frío intenso, sobre todo en las partes altas de la capital
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno de la Ciudad de México activó este viernes un triple esquema de alertamiento preventivo, esto ante el pronóstico de precipitaciones pluviales fuertes y un marcado descenso de temperatura que afectará a doce demarcaciones de la capital entre la tarde de hoy y la mañana del sábado 28 de noviembre.
De acuerdo con el reporte, se determinó la activación de la Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
El periodo de vigencia de este aviso abarca desde las 14:00 horas de este viernes hasta las 06:00 horas del sábado, lapso en el que se esperan acumulaciones de agua de entre 50 y 70 milímetros.
La autoridad advirtió que este volumen de lluvia representa peligros asociados importantes, entre los que destacan la generación de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, posibles deslaves en zonas de laderas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.
Ante este escenario, Protección Civil exhortó a los habitantes de zonas con riesgo de inundación a guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
De manera simultánea, la SGIRPC emitió la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las mismas seis demarcaciones del sur y poniente:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Finalmente, se activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para el mismo periodo matutino del sábado en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac