Alertan por lluvias fuertes, tormentas y granizo este viernes en CDMX

Lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y la posible caída de granizo dominarán la tarde de este viernes en la Ciudad de México, tras un amanecer fresco con precipitaciones ligeras, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades capitalinas, las condiciones meteorológicas registrarán un contraste térmico a lo largo de la jornada, alcanzando un ambiente caluroso después del mediodía.

Se pronostica que el termómetro marque una temperatura máxima de 25 grados Celsius (°C) alrededor de las 15:00 horas, mientras que la mínima oscilará entre los 15 °C durante las primeras horas del sábado.

Durante la tarde y parte de la noche, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, acompañado de precipitaciones intensas que podrían generar afectaciones viales e encharcamientos en distintos puntos de la metrópoli.

Asimismo, los reportes técnicos de la dependencia indican que los vientos soplarán en dirección Norte a una velocidad constante de entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, por lo que se recomienda prevenir la caída de ramas o lonas.

Ante el pronóstico de precipitaciones con descargas eléctricas y granizo, la SGIRPC exhorta a la población capitalina a tomar precauciones, retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones en el drenaje y mantenerse informada a través de las cuentas y canales oficiales de protección civil.