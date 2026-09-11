Marchas y bloqueos hoy viernes 11 de septiembre; horarios y alternativas viales 

La Ciudad de México tendrá este viernes una jornada de movilizaciones que podrían complicar la circulación desde temprano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contempla una marcha principal hacia Palacio Nacional, además de concentraciones y protestas en distintos puntos de la capital.

Marcha principal hacia Palacio Nacional

7:30 horas - Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez. Concentración frente al corporativo de la CFE.

8:00 horas - Antonio Caso 45, colonia Tabacalera. Reunión en la sede del SME.

Destino: Palacio Nacional, donde los participantes planean instalar un plantón y solicitar audiencia con la presidenta de México.

Protestas durante la mañana

9:00 horas - Isabel La Católica 165, Centro Histórico. Integrantes de la CNTE, secciones 9, 10, 11 y 60.

11:00 horas - Carretera Picacho-Ajusco 200, Tlalpan. Profesores y estudiantes del CCH en el Tribunal Laboral Federal.

11:00 horas - Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Colectivo Génesis frente a los Juzgados Penales.

11:30 horas - Tlaxcoaque 8, Centro. Frente Común Lupilla Xiu exige legislación integral en materia de derechos trans.

Bloqueos y afectaciones al mediodía

12:00 horas - Hospital General Xoco, avenida México Coyoacán y Bruno Traven. Personal del IMSS-Bienestar denuncia falta de insumos y sobrecarga laboral.

12:00 horas - Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac. Frente Antiespecista Interseccional MX frente a la Secretaría de Medio Ambiente.

12:00 horas - Plaza de la Constitución. Comunidades indígenas presentan demandas sobre vivienda y participación cultural.

12:00 horas - Insurgentes y Manuel Villalongín (Monumento a la Madre), División del Norte y avenida Cuauhtémoc (Narvarte Poniente), Gran Canal y Circuito Interior (colonia 20 de Noviembre). Actividades de Plataforma 4:20.

Movilizaciones por la tarde

14:00 horas - Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Colectivo Comida, No Bombas Zona Sur.

15:00 horas - Avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte. Mitin del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Rodadas y eventos nocturnos

18:30 horas - Rodada motociclista con puntos de reunión en Iztapalapa y Cuauhtémoc, rumbo a Xochimilco.

Eventos masivos en la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes y el Estadio Banorte, con posibles afectaciones viales en zonas cercanas.