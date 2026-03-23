Con una inversión superior a 19 mdp, Lourdes Paz transforma la alberca "Leandro Valle"

ALBERCA “LEANDRO VALLE”

• Tras más de 50 años sin intervención integral, se realizó una rehabilitación total que incluye la modernización del sistema hidráulico, que garantiza agua limpia, segura y en óptimas condiciones para cerca de 2 mil usuarios

Después de más de cinco décadas sin intervención integral, la alcaldesa Lourdes Paz transformó la Alberca “Leandro Valle”, un espacio emblemático de la Agrícola Oriental, una de las colonias más grandes de la Ciudad de México y de América Latina.

Con una inversión superior a 19 millones de pesos, concluyeron los trabajos de modernización que iniciaron el pasado 3 de noviembre en esta instalación deportiva, ubicada en avenida Javier Rojo Gómez, esquina Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.

La alcaldesa Lourdes Paz encabeza el corte de listón junto a vecinos durante la reapertura de la alberca Leandro Valle en Iztacalco, donde se instaló una nueva techumbre. Excélsior

Durante el acto, la alcaldesa subrayó el valor de renovar los espacios públicos como una estrategia clave para fortalecer la salud, la convivencia y el tejido social en beneficio de la comunidad de Iztacalco:

“Es importante mencionar que se hizo una inversión superior a los 19 millones de pesos y decidimos no solamente rehabilitar, sino transformar por completo este espacio. Porque cuando hablamos de transformación, hablamos de dignificar la vida de nuestra gente, de recuperar espacios públicos y de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestras niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores”.

Al referirse a la rehabilitación de infraestructura deportiva en la demarcación, la alcaldesa enfatizó el rescate de espacios emblemáticos y su adaptación a las necesidades actuales de la comunidad:

“Hoy podemos decir, de la alberca Leandro Valle, de la Agrícola Oriental y con orgullo, que transformamos este espacio emblemático que abrió sus puertas hace más de cinco décadas y hoy renace como un lugar digno y moderno, pensado para el bienestar, la salud y la convivencia de todas y todos”.

Entre los trabajos realizados destacan la renovación de la techumbre, la sustitución de materiales por cristal templado, la colocación de geomembrana, la modernización de la iluminación, el cambio del piso perimetral, la rehabilitación de gradas y la mejora del equipamiento.

Asimismo, se intervinieron baños y vestidores mediante la colocación de mármol, la instalación de llaves antivandálicas, la reposición de sanitarios, la incorporación de calentadores eléctricos y mejoras en ventilación e iluminación. También se llevó a cabo mantenimiento integral al cuarto de máquinas, donde se instaló un sistema de retorno de agua, crucial para la correcta circulación y filtración, mediante el cual se limpia y desinfecta, lo que contribuye a mantener el agua en condiciones sanas.

La rehabilitación beneficiará a cerca de dos mil usuarias y usuarios, incluyendo niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, quienes hacen uso constante de este espacio para actividades deportivas y recreativas.

Este espacio deportivo ofrece clases de natación para diversas edades y actividades como buceo, y cuenta con un equipo representativo que ha obtenido un total de 36 medallas, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo deportivo en la demarcación.

La Alberca “Leandro Valle”, inaugurada originalmente en 1969 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz como parte de un centro popular, permaneció sin una rehabilitación integral durante 56 años, consolidándose como un espacio histórico y de gran valor para la comunidad.

Este recinto reabre sus puertas como un símbolo de identidad, historia y transformación para la alcaldía Iztacalco, como parte del compromiso de la alcaldesa Lourdes Paz con el bienestar de la ciudadanía, al devolver a la comunidad un espacio digno, seguro y moderno que continuará siendo punto de encuentro y formación para nuevas generaciones.

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