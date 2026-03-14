¡Aguas con las ráfagas de viento HOY en CDMX! Protege objetos en azotas y más

Estos días el viento anda con todo en la Ciudad de México, autoridades de Protección Civil han pedido a la población tomar precauciones ante rachas fuertes y cambios bruscos en el clima, que se esperan por la llegada de un frente frío y una masa de aire ártico entre la noche del domingo y el martes.

Lluvia y fuertes vientos AFP

Entre las recomendaciones señalan que, si tienes macetas, láminas, botes, lonas o cualquier objeto en azoteas, patios o balcones, lo mejor es guardarlos o asegurarlos, porque con el viento pueden salir volando y provocar accidentes.

También se pide no subir a lugares altos o expuestos, como azoteas o estructuras elevadas, ya que las ráfagas pueden ser peligrosas.

ÁRBOLES DERRIBADOS

Otra sugerencia importante es alejarse de árboles, cables de luz, bardas o estructuras que puedan caer, sobre todo si se ven inestables. Y si te toca manejar, hazlo con precaución, porque el viento fuerte puede mover vehículos, levantar polvo o provocar caída de objetos en la vía.

La SGIRPC reportó que otro árbol de 12 metros de longitud cayó sobre la techumbre de un cuarto de láminas Foto: Especial

Además del viento, el pronóstico meteorológico advierte que entre el 15 y el 17 de marzo podrían presentarse tormentas fuertes con granizo en varias regiones del centro, oriente y sureste del país, acompañadas de un descenso marcado en la temperatura. En algunas zonas del Golfo de México se esperan rachas de viento de hasta 80 a 120 kilómetros por hora.

Popocatépetl

Explosión del volcán Popocatépetl. Especial

En cuanto al volcán Popocatépetl, el monitoreo indica que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el Este, por lo que no representa riesgo para la Ciudad de México en este momento.

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