Alcaldes de las américas destacan construcción colectiva del bienestar

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la agenda pública sanitaria al albergar el IX Encuentro Regional de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables de las Américas, el cual fue inaugurado este jueves por la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

El evento reunió a más de 100 autoridades de 17 países, así como a representantes de redes municipales y organismos internacionales en la Utopía Mixiuhca, con el objetivo de consolidar la construcción colectiva de bienestar desde los gobiernos locales.

Durante la inauguración, la secretaria de Salud Pública capitalina expuso el modelo de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS) como pilar de la justicia territorial y combate a las desigualdades.

Foto: Especial

Esta es nuestra visión de una ciudad que produce salud: no esperar a que las personas enfermen, sino transformar los entornos y acercar la prevención y el cuidado a la vida cotidiana de las comunidades", dijo Gasman.

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, envió un mensaje en el que destacó el rol de las plataformas municipales en la atención primaria.

La salud no se construye únicamente desde los servicios de salud, se construye allí donde las personas viven y donde las decisiones se convierten en acciones".

Foto: Especial

En representación de la Secretaría de Salud federal, Daniel Aceves, director general de Políticas en Salud Pública, celebró el impacto de los proyectos urbanos de la Ciudad de México y advirtió que la región enfrenta retos compartidos frente a enfermedades transmisibles y no transmisibles.

La salud está en las calles, en las casas, en los centros de trabajo y, en este caso, en las UTOPÍAS", afirmó.

El representante de la OPS/OMS en México, José Moya, reconoció la articulación de la Utopía Mixiuhca para fortalecer el tejido social y la equidad en el continente.