Día de Muertos comienza a apoderarse del Zócalo para instalación de mega catrina

El Día de Muertos está cada vez más cerca y el Zócalo de la Ciudad de México ya se prepara para conmemorar una de las tradiciones más importantes del país, por lo que personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) trabaja en la instalación de las decoraciones en los principales edificios del primer cuadro de la capital.

Por tal motivo, el montaje de la catrina monumental, que busca romper el Récord Guinness, inició con la instalación de las primeras piezas sobre la plancha de Plaza de la Constitución, esta mega obra será un homenaje a José Guadalupe Posada, ya que está inspirada en sus grabados.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

La catrina vestirá de morado, un equipo de 140 artesanos del Taller de Arte Xibalbá trabaja a marchas forzadas para dar vida a esta pieza, esta obra será el objeto principal de la ofrenda monumental del zócalo capitalino

Una catrina gigante ya fue instalada en los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento un catrín con un ramo de cempasúchil engalana el histórico edificio.