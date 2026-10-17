Cayó en EU sujeto que golpeó a recepcionista de hotel en Santa Fe CDMX

El caso de la recepcionista de un hotel en Santa Fe que fue brutalmente agredida por un hombre en junio pasado y que se hizo viral, volvió a sonar y es que después de varios meses de búsqueda, Octavio “N” fue localizado en Estados Unidos, deportado a México y detenido por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahora es señalado del delito de feminicidio en grado de tentativa.

En el video se escucha al sujeto lanzar diversas amenazas e insultos antes de arrebatarle sus celulares Foto: @CiroGomezL

La agresión ocurrió el pasado 29 de junio en un hotel ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, donde el sujeto presuntamente atacó física y verbalmente a una trabajadora de la recepción.

Fue en agosto cuando las autoridades informaron que ya contaban con elementos suficientes para señalar a Octavio “N” como probable responsable del ataque. Sin embargo, el hombre ya no se encontraba localizable en territorio mexicano y existía la sospecha de que había salido del país.

La Fiscalía capitalina pidió apoyo a las autoridades estadounidenses y compartió información para tratar de dar con su paradero.

Las gestiones permitieron ubicarlo en San Diego, California, donde había sido detenido por agentes migratorios de Estados Unidos. Así comenzaron los trámites y la coordinación entre ambos países para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas.

Finalmente, el viernes 16 de octubre, Octavio “N” fue deportado y entregado en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California. Ahí lo esperaban agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, quienes hicieron efectiva la orden de aprehensión que tenía pendiente.

El detenido será ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedará a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.