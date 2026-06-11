Aficionados empiezan a llegar para Mundial en CDMX, todos madrugan

Desde al menos siete horas antes del arranque del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, comenzaron a llegar los aficionados para vivir la inauguración en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio. Aún de madrugada llegaron contentos con sus banderas para apoyar a la selección mexicana que disputará el partido inicial contra Sudáfrica.

Aficionados llegar al Estadio Ciudad de México Elizabeth Velázquez

Señalaron que no les importó madrugar con tan de garantizar su acceso al recinto al sur de la Ciudad de México, también se vio a personal del estadio arribar, todos avanzando con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones.

Aficionados llegar al Estadio Ciudad de México Elizabeth Velázquez

Si hoy tienes pensado estar por la zona de Santa Úrsula Coapa, toma tus precauciones porque prácticamente todo el perímetro del Estadio Ciudad de México estará blindado por el operativo de seguridad de la inauguración del Mundial.

Habrá cierres y filtros de acceso en Calzada de Tlalpan, desde Viaducto hasta Periférico; Circuito Azteca permanecerá completamente cerrado con vallas metálicas, y también habrá restricciones en distintos tramos de Periférico a la altura del estadio. Lo mismo ocurrirá en avenidas como Acoxpa, Santa Úrsula y del Imán, además de varias calles secundarias, entre ellas San Alejandro, Santo Tomás, Las Flores, San Pascasio, Coscomate, Luis Murillo y Xomali.

Los cierres comenzarán hasta 12 horas antes del partido inaugural. El acceso a la zona estará limitado únicamente a residentes, comerciantes y proveedores que cuenten con acreditación previa. Incluso algunos vecinos de Santa Úrsula Coapa han señalado que, pese a mostrar su identificación oficial, en ocasiones les resulta complicado ingresar por Circuito Azteca, Acoxpa o Tlalpan. Las calles que normalmente permanecen con menos restricciones son Buenavista, Textitlán y Las Flores.

Para quienes asistirán al encuentro, es importante recordar que no habrá estacionamiento en el estadio. Una de las opciones será el sistema Park & Ride, con un costo de 500 pesos viaje redondo. Los aficionados podrán dejar su vehículo en estacionamientos remotos y continuar el trayecto en unidades de RTP desde puntos como Auditorio, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags y el Parque Ecológico Xochimilco.

También se podrá llegar en Metro, Metrobús y Tren Ligero, que operarán con horario extendido; sin embargo, la estación Estadio del Tren Ligero permanecerá cerrada.

Si optas por taxi o aplicaciones de transporte, considera que las unidades únicamente podrán acercarse al perímetro de seguridad, por lo que los descensos se realizarán en puntos como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc o Paseo Acoxpa.

Y si no vas al partido, lo mejor es evitar toda la zona. Como alternativas viales se recomienda utilizar División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes Sur, Periférico o Canal de Miramontes para evitar quedar atrapado en los cierres y desvíos.