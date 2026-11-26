Organizaciones de la sociedad civil piden al Congreso de la Ciudad de México llevar a cabo una audiencia pública “para que nos escuchen los diputados y conozcan las observaciones de los ciudadanos para hacer el dictamen del Plan General de Desarrollo y pedimos que participen —en la audiencia— asociaciones, Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y ciudadanos”, dijo a Excélsior, María Teresa Ruiz Martínez, de las organizaciones Suma Urbana y La Voz de Polanco.

Ruiz Martínez entregó el martes pasado en oficinas del congreso local oficios dirigidos a la Mesa Directiva, la Jucopo y la Comisión de Planeación del Desarrollo para solicitar esta audiencia pública en el marco del Parlamento Abierto.

Pedimos esto porque están confundiendo a la gente: dicen que están llevando a cabo foros, pero los organizó el grupo parlamentario de Morena y lo están disfrazando de Parlamento Abierto, y eso no es parlamento abierto, los foros los tendría que convocar la Mesa Directiva a través de las dos comisiones dictaminadoras y realmente escuchar la opinión de la sociedad civil”, comentó Ruiz Martínez.

Pidió que haya transparencia y afirmó que el Congreso de la Ciudad de México debe dar a conocer las fechas en que se llevarán a cabo los foros y “a cuánta gente van a convocar. Tendrían que participar los integrantes de las comisiones dictaminadoras como se ha hecho —en otros parlamentos abiertos— y que podamos exponer nuestras posturas”.

Observaciones al Plan General de Desarrollo

Ruiz también entregó un documento con observaciones al PGD y en entrevista afirmó que es un documento “muy retórico” que realmente no propone estrategias de desarrollo económico y social para las zonas más marginadas de la ciudad y se sigue concentrando en fortalecer las zonas que ya están desarrolladas.

Olivia Garza propone tres meses de Parlamento Abierto

El martes pasado, la presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Planeación del Desarrollo, la panista Olivia Garza, propuso realizar tres meses de Parlamento Abierto convocado por el congreso con la sociedad civil, detalló que ya le comentó la propuesta a la presidenta de la otra comisión dictaminadora, la de Gobierno y Políticas Públicas, la morenista Leonor Gómez Otegui, pero hasta el momento no ha recibido respuesta al respecto.